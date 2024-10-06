Московское «Динамо» всухую обыграло «Витязь» на выезде в КХЛ
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Сегодня, 6 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и «Витязь». Команды сыграли на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (0:0, 0:1, 0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Пыленков, Готовец) – 30:11 (5x5) 0:2 Рашевский (Сизов) – 48:51 (5x5) 0:3 Уил (Гусев, О'Делл) – 50:42 (5x4)
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Дмитрий Рашевский, Джордан Уил. Хоккеисты команды «Витязь» не смогли забить по ходу матча.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Витязь» располагается там же на девятой строчке, заработав 10 очков после 12 игр.
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