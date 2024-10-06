Вадим Шипачёв не попал в состав минского «Динамо» на матч с «Сочи»
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37-летний Вадим Шипачёв не попал в состав минского «Динамо» на матч с «Сочи». Игра состоится сегодня, 6 октября, начало в 17:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1-й период
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Тянулин (Попов, Грэм) – 08:52 (5x5) 1:1 Денисов (Мороз) – 12:49 (5x5) 2:1
С начала сезона-2024/2025 в КХЛ Шипачёв в составе минского «Динамо» провёл 10 матчей и записал на свой счёт только 2 (0+2) очка. После сухого поражения от СКА (0:3) главный тренер команды был недоволен игрой нападающего.
Напомним, Шипачёв подписал контракт с минским «Динамо» в минувшем межсезонье и был доволен условиями перехода. Предыдущей командой 37-летнего россиянина был «Ак Барс», за который он выступал с 2022 года. В сезоне-2023/2024 Шипачёв набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах.
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