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Кудашов: Чернова заявили через пять минут после того, как «Динамо» уже вышло на разминку

Кудашов: Чернова заявили через пять минут после того, как «Динамо» уже вышло на разминку
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о победном матче КХЛ с «Витязем» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Пыленков, Готовец) – 30:11 (5x5)     0:2 Рашевский (Сизов) – 48:51 (5x5)     0:3 Уил (Гусев, О'Делл) – 50:42 (5x4)    

«Знаете, начало получилось судорожным и нервным. После забитого гола вроде более-менее успокоились, и по содержанию заиграли свободнее. Поэтому надо сказать, что первая половина не понравилась, а вторая – наоборот.

Да, действительно, должен был сегодня играть Артём Чернов. Ещё вчера со своей стороны мы всё сделали в плане заявки, но галочка о допуске к игре напротив его фамилии так и не зажглась. За час до игры она так и не сработала, а Никита Буруянов был с нами и также готовился к игре. Через пять минут после того, как мы вышли на разминку, уже заявили и Артёма. Но вот так получилось», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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