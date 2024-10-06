В московском «Динамо» объяснили, почему клуб именно сейчас вызвал голкипера из ВХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победного матча с «Витязем» (3:0) высказался о вызове голкипера Евгения Ярославлева из команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

— Максим Моторыгин сегодня сражался за первый в карьере «сухарь» в КХЛ. Просили ли вы команду после счёта 3:0 сыграть построже перед ним?

— Не то чтобы я что-то им говорил. Игроки и сами всё понимали. Я говорю тогда, когда вижу, что они не слышат. А когда они и сами всё осознают, то не надо ничего говорить.

— Почему именно в этот момент сезона вызвали голкипера Ярославлева из ВХЛ? Вы недовольны Миской или хотели поддержать человека после того, как его там признали голкипером месяца?

— На самом деле все трое, кто сейчас приехал к нам из санкт-петербургского «Динамо», они заслужили вызов в главную команду. Тут речь и о Чернове, и о Буруянове, и о Ярославлеве. Это же не случайность. Они все здорово играли. Это системная вещь. Мы смотрим, как они себя проявляют.

— В прошлом сезоне ход с тремя вратарями себя не оправдал. Насколько сейчас это долгоиграющая вещь?

— Посмотрим. Сейчас не буду делать никаких выводов. Дадим шанс, и посмотрим, как он с ним справится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.