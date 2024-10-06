Рашевский: этот матч ничего не решает. «Динамо» по уши… Не буду говорить в чём

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский нелестно высказался о команде после победного матча с «Витязем» (3:0).

«Никите Гусеву в раздевалке мы подарили волка, а Максиму Моторыгину просто похлопали, сказали «спасибо» и поздравили с первым «сухарём». На самом деле этот матч ничего не решает. Мы по уши… Не буду говорить в чём. Но мы будем выкарабкиваться и будем побеждать.

У нас так бывает, что мы выигрываем несколько матчей, а потом снова спад. Нам надо найти стабильность. Конечно, невозможно всегда выигрывать. Но нам нужно обрести целостность. Пока мы только на пути к этому.

На следующий матч с «Металлургом» у нас не будет какого-то особого настроя. Будем выходить и работать, потому что голы приходят через работу. Если бы будем действовать правильно и будем отдаваться в игре, то и удача нам потом поможет. Полетим в Магнитогорск и будем играть только на победу. У нас нет иного выхода», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.