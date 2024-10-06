Рашевский: я не такой эмоциональный парень, как Уил, но и у меня был депрессняк

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, как на него повлияла низкая результативность в команде. Сегодня, 6 октября, динамовцы всухую обыграли «Витязь» со счётом 3:0.

«В эпизоде с голом не ожидал, что вратарь так сыграет. Я много раз пробовал неожиданно бросать низом. Но, как правило, ничего не залетало, а вот сегодня получилось. Удивился этому. А передачу от Сизова я ждал. У нас был коннект глазами, понимал, что он сейчас будет мне отдавать шайбу.

Будем надеяться, что нас прорвало. Впереди предстоит ещё много работы. Очевидно, что результативность надо наращивать. Мы подсчитали и увидели, что в прошлом матче имели 19 стопроцентных моментов, которые мы не реализовали. Если бы забили хотя бы треть, то игра была бы совсем другой. Работаем над улучшением. Вчера у нас была активная долгая тренировка – типа двусторонки и большинства. Набираем кондиции. Надеюсь, что всё у нас пошло в гору.

— Лично на тебя ситуация с результативностью сильно давила? Потому что мы видели, как тот же Уил буквально сходил с ума от его положения.

— Давило. Как и на Уила. Просто я не такой эмоциональный парень, как Джордан. Я не особо это показывал, но депрессняк у меня был. Сейчас немного скинул его с плеч, но всё равно нельзя останавливаться. Надо идти вперёд и забивать ещё больше и больше, чтобы выигрывать», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.