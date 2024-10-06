Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Динамо» рассказал, кого ему напоминает Макс Комтуа из бывших партнёров

Форвард «Динамо» рассказал, кого ему напоминает Макс Комтуа из бывших партнёров
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, что понимает Макса Комтуа на льду, им становится проще взаимодействовать. Сегодня, 6 октября, динамовцы обыграли «Витязь» со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Пыленков, Готовец) – 30:11 (5x5)     0:2 Рашевский (Сизов) – 48:51 (5x5)     0:3 Уил (Гусев, О'Делл) – 50:42 (5x4)    

«Взаимопонимание с Максом Комтуа становится лучше. В первых матчах ещё было тяжело, а сейчас уже понимаю, что примерно от него ожидать, а он понимает, что от меня ожидать. У нас улучшается тактическое взаимодействие. Сегодня сыграли «+2», что достаточно неплохо. Думаю, что у нас всё получится, если мы останемся в этом сочетании.

Чем-то он мне напоминает Оскара Линдберга, с которым мы играли три года назад. У нас была связка, одна из лучших в моей жизни, с ним игралось просто супер. Можно сказать, что знал наперёд, что будет делать партнёр. Надеюсь, что у нас с Максом получится что-то похожее», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Рашевский: этот матч ничего не решает. «Динамо» по уши… Не буду говорить в чём
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android