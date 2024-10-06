Форвард «Динамо» рассказал, кого ему напоминает Макс Комтуа из бывших партнёров

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, что понимает Макса Комтуа на льду, им становится проще взаимодействовать. Сегодня, 6 октября, динамовцы обыграли «Витязь» со счётом 3:0.

«Взаимопонимание с Максом Комтуа становится лучше. В первых матчах ещё было тяжело, а сейчас уже понимаю, что примерно от него ожидать, а он понимает, что от меня ожидать. У нас улучшается тактическое взаимодействие. Сегодня сыграли «+2», что достаточно неплохо. Думаю, что у нас всё получится, если мы останемся в этом сочетании.

Чем-то он мне напоминает Оскара Линдберга, с которым мы играли три года назад. У нас была связка, одна из лучших в моей жизни, с ним игралось просто супер. Можно сказать, что знал наперёд, что будет делать партнёр. Надеюсь, что у нас с Максом получится что-то похожее», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.