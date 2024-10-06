Максим Грошев отправлен в клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч»

Российский нападающий Максим Грошев отправлен в фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Сиракьюз Кранч» из АХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Ранее 22-летний хоккеист был включён в тренировочный лагерь основной команды, но позже вице-президент и генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен Брисбуа объявил о сокращении состава на девять игроков, среди них оказался Грошев.

В прошлом сезоне Максим набрал 30 (10+20) очков в 67 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сиракьюз». В КХЛ хоккеист успел сыграть в составе СКА и «Нефтехимика».

Отметим, что в минувшем межсезонье Грошев провёл несколько матчей за основу «Тампа-Бэй» и успел забросить две шайбы, отдать одну голевую передачу.