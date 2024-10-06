«Всегда гордился тем, что я русский». Защитник ЦСКА — о возвращении из Северной Америки

Российский хоккеист, защитник ЦСКА Никита Охотюк рассказал о своих впечатлениях от возвращения в Россию.

— Какие у вас впечатления от КХЛ?

— Высокий уровень лиги, все команды играют быстро, в современный хоккей, — утверждает Охотюк.

— Сейчас понимаете, что сделали правильный выбор, вернувшись играть в Россию?

— Да, я не жалею, что вернулся. Мне здесь всё нравится – и хоккей, и быт, и коллектив.

— Соскучились по России за время игры в Северной Америке?

— Конечно. Я всегда говорил, что хотел вернуться в Россию. Всегда гордился тем, что я русский. Сейчас ни капли не жалею, — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».

В 13 матчах за ЦСКА в текущем сезоне Никита отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей. В минувшем сезоне он провёл девять игр в составе «Калгари», записав на свой счёт одно очко.