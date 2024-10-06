«Амур» потерпел поражение от «Нефтехимика» в гостевом матче КХЛ

Сегодня, 6 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Андрей Белозёров, Булат Шафигуллин, Григорий Селезнёв. За «Амур» забил Сергей Лапин.

«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Амур» располагается на 11-й строчке, заработав девять очков после 11 игр.