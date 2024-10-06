«Амур» потерпел поражение от «Нефтехимика» в гостевом матче КХЛ
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур». Команды играли на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Белозёров) – 22:52 (5x3) 2:0 Белозёров (Дергачёв) – 30:04 (5x5) 2:1 Лапин (Гуркин) – 50:35 (5x5) 3:1 Шафигуллин (Хоружев, Клок) – 56:53 (5x4) 4:1 Селезнёв (Клок) – 59:01 (en)
В составе нижнекамской команды заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Андрей Белозёров, Булат Шафигуллин, Григорий Селезнёв. За «Амур» забил Сергей Лапин.
«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Амур» располагается на 11-й строчке, заработав девять очков после 11 игр.
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