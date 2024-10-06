«Сочи» с минимальным отрывом одержал победу над минским «Динамо»

Сегодня, 6 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Сочи» и минское «Динамо». Команды играли на сочинском стадионе «Большой». «Сочи» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Сергей Попов и Денис Венгрыжановский. За минское «Динамо» забили Павел Денисов и Брэди Лайл.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала восемь очков за 11 матчей. Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 12 очков после 10 игр.