«Сочи» с минимальным отрывом одержал победу над минским «Динамо»
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Сегодня, 6 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались «Сочи» и минское «Динамо». Команды играли на сочинском стадионе «Большой». «Сочи» одержал победу со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Тянулин (Попов, Грэм) – 08:52 (5x5) 1:1 Денисов (Мороз, Пышкайло) – 12:49 (5x5) 2:1 Попов (Криштоф, Тянулин) – 17:12 (5x3) 3:1 Венгрыжановский (Криштоф, Тимашов) – 35:07 (5x5) 3:2 Лайл (Мороз) – 37:07 (5x5)
В составе сочинской команды заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Сергей Попов и Денис Венгрыжановский. За минское «Динамо» забили Павел Денисов и Брэди Лайл.
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала восемь очков за 11 матчей. Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке, заработав 12 очков после 10 игр.
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