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В «Коламбусе» сообщили, что Дмитрий Воронков надолго выбыл из игры

В «Коламбусе» сообщили, что Дмитрий Воронков надолго выбыл из игры
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл сообщил, что российский хоккеист Дмитрий Воронков надолго выбыл из игры. Та же ситуация и с его партнёром по команде Буном Дженнером.

«Их отсутствие точно продлится долго. На следующей неделе Бун пойдет на приём к другому специалисту. Но они оба будут отсутствовать какое-то время», — приводит слова Уодделла The Athletic.

Воронков получил травму в первой смене в проигранном предсезонном матче с «Питтсбургом».

Отсутствие обоих хоккеистов, по мнению The Athletic, скажется на команде. В тренировочном лагере «Коламбуса» россиянин сбросил вес, продемонстрировал выносливость и скорость. Дженнер, в свою очередь, является капитаном команды и одним из лучших бомбардиров.

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