«Нам было тяжело играть». Нападающий «Амура» Лапин — о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Амура» Сергей Лапин объяснил, как команда действовала по ходу игры с «Нефтехимиком», где уступила со счётом 1:4.

— Третья игра на выезде, нам было тяжело играть, но мы переламывали себя, находили в себе силы. Я думаю, во второй половине мы пытались переломить игру, моментами получалось, но уже упустили по счёту и проиграли.

— Почти период суммарно в меньшинстве. Можно ли сказать, что удаления всю игру сломали?

— Удаления ломают игру, да, кто-то у нас не играет в меньшинстве, кто-то играет много, переигрывает, потом не хватает сил, да, это ломает игру, и нам надо исправлять ситуацию с удалениями в срочном порядке, — приводит слова Лапина пресс-служба «Амура» в своём официальном телеграм-канале.