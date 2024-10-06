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«Нам было тяжело играть». Нападающий «Амура» Лапин — о поражении от «Нефтехимика»

«Нам было тяжело играть». Нападающий «Амура» Лапин — о поражении от «Нефтехимика»
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Нападающий «Амура» Сергей Лапин объяснил, как команда действовала по ходу игры с «Нефтехимиком», где уступила со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Белозёров) – 22:52 (5x3)     2:0 Белозёров (Дергачёв) – 30:04 (5x5)     2:1 Лапин (Гуркин) – 50:35 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Хоружев, Клок) – 56:53 (5x4)     4:1 Селезнёв (Клок) – 59:01 (en)    

— Третья игра на выезде, нам было тяжело играть, но мы переламывали себя, находили в себе силы. Я думаю, во второй половине мы пытались переломить игру, моментами получалось, но уже упустили по счёту и проиграли.

— Почти период суммарно в меньшинстве. Можно ли сказать, что удаления всю игру сломали?
— Удаления ломают игру, да, кто-то у нас не играет в меньшинстве, кто-то играет много, переигрывает, потом не хватает сил, да, это ломает игру, и нам надо исправлять ситуацию с удалениями в срочном порядке, — приводит слова Лапина пресс-служба «Амура» в своём официальном телеграм-канале.

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