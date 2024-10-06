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СКА обменяет вратаря Никиту Серебрякова — источник

СКА обменяет вратаря Никиту Серебрякова — источник
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Хоккейный клуб СКА может обменять голкипера Никиту Серебрякова. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, одним из вариантов перехода для Серебрякова могло стать московское «Динамо», позже сообщалось, что вратарь близок к обмену в другой клуб из Москвы — ЦСКА.

Официального подтверждения информации ещё ни один из клубов не огласил.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Серебряков провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, он отразил 85,3% бросков. Ранее голкипер играл за «Торпедо» и «Адмирал».

Сейчас СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 15 очков за 12 матчей.

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