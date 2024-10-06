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Евгений Кузнецов высказался о построении командной химии в СКА

Евгений Кузнецов высказался о построении командной химии в СКА
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Российский хоккеист, нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, что нужно для построения «химии» в команде.

«У нас ещё только начало всей этой «химии», мы стараемся строить коллектив. Чем больше игр пройдёт, тем больше шансов будет построить эту «химию», создать. Потому что за счёт тренировок и в быту тяжело. Нужны игры, нужны тяжёлые игры, поражения, победы. Нужно время, чтобы закалить сталь, так сказать», — сказал Кузнецов в видео в телеграм-канале журналистки Дарьи Морозовой.

Напомним, россиянин вернулся из НХЛ в минувшем межсезонье и подписал четырёхлетний контракт со СКА. За океаном он играл в составе «Каролины», контракт с которой должен был продлиться до конца сезона-2025/2026.

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