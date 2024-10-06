Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком»
Поделиться
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о проигранном матче КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Белозёров) – 22:52 (5x3) 2:0 Белозёров (Дергачёв) – 30:04 (5x5) 2:1 Лапин (Гуркин) – 50:35 (5x5) 3:1 Шафигуллин (Хоружев, Клок) – 56:53 (5x4) 4:1 Селезнёв (Клок) – 59:01 (en)
«Первый период явно остался за «Нефтехимиком».
Объективно у них было больше времени для подготовки к матчу. Мы провели две сложные игры в Казани. Чувствую, что парням где-то эмоций не хватает. И в плане движения мы проиграли первый период. Конечно, сложно выигрывать игры с таким количеством удалений.
Но я благодарен команде. Мы сегодня сражались, ловили шайбы на себя, пытались переломить матч. Моментами где-то фортуна отвернулась от нас, шайба в один момент по ленточке каталась. Готовимся к следующему матчу, сделаем работу над ошибками», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Амура» на официальном сайте.
Комментарии
- 6 октября 2024
-
21:39
-
21:37
-
21:24
-
21:19
-
20:55
-
20:44
-
20:27
-
20:04
-
19:29
-
19:22
-
18:49
-
18:29
-
17:53
-
17:41
-
17:40
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:19
-
16:14
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:27
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:55
-
11:26
-
10:55
-
10:25