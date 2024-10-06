Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о проигранном матче КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4).

«Первый период явно остался за «Нефтехимиком».

Объективно у них было больше времени для подготовки к матчу. Мы провели две сложные игры в Казани. Чувствую, что парням где-то эмоций не хватает. И в плане движения мы проиграли первый период. Конечно, сложно выигрывать игры с таким количеством удалений.

Но я благодарен команде. Мы сегодня сражались, ловили шайбы на себя, пытались переломить матч. Моментами где-то фортуна отвернулась от нас, шайба в один момент по ленточке каталась. Готовимся к следующему матчу, сделаем работу над ошибками», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Амура» на официальном сайте.