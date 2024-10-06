Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о проигранном матче КХЛ с «Нефтехимиком» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Белозёров) – 22:52 (5x3)     2:0 Белозёров (Дергачёв) – 30:04 (5x5)     2:1 Лапин (Гуркин) – 50:35 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Хоружев, Клок) – 56:53 (5x4)     4:1 Селезнёв (Клок) – 59:01 (en)    

«Первый период явно остался за «Нефтехимиком».

Объективно у них было больше времени для подготовки к матчу. Мы провели две сложные игры в Казани. Чувствую, что парням где-то эмоций не хватает. И в плане движения мы проиграли первый период. Конечно, сложно выигрывать игры с таким количеством удалений.

Но я благодарен команде. Мы сегодня сражались, ловили шайбы на себя, пытались переломить матч. Моментами где-то фортуна отвернулась от нас, шайба в один момент по ленточке каталась. Готовимся к следующему матчу, сделаем работу над ошибками», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Амура» на официальном сайте.

Материалы по теме
«Нам было тяжело играть». Нападающий «Амура» Лапин — о поражении от «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android