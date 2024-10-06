В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном обмене вратаря Ивана Просветова

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович опроверг слухи о переходе Ивана Просветова в другую команду.

«В ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведёт переговоры об обмене вратаря Ивана Просветова. Эта информация не соответствует действительности. Иван Просветов является основным вратарём ЦСКА. Просим представителей СМИ ориентироваться только на официальную информацию, которая появляется на наших клубных ресурсах», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе голкипера в московское «Динамо».