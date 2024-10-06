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Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв оценил победную игру с «Амуром»

Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв оценил победную игру с «Амуром»
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Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв отметил хорошие моменты в матче с «Амуром», где нижнекамской команде удалось выиграть со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Белозёров) – 22:52 (5x3)     2:0 Белозёров (Дергачёв) – 30:04 (5x5)     2:1 Лапин (Гуркин) – 50:35 (5x5)     3:1 Шафигуллин (Хоружев, Клок) – 56:53 (5x4)     4:1 Селезнёв (Клок) – 59:01 (en)    

– Хороший боевой матч. Было много большинства, надо их реализовывать. В целом было много моментов, которыми нужно пользоваться. Тогда получится более спокойно одержать победу.

– Как думаешь, какой момент стал переломным в этой игре?
– Хорошо провели второй период, забили два гола. И, конечно, гол в большинстве, Булат хорошо забил.

– В третьем периоде «Амур» забросил шайбу, которую в итоге отменили. Что происходило на скамейке во время просмотра?
– Да ничего, все были спокойны, верили в нашего видеооператора. Он хорошо сработал, молодец, — приводит слова Селезнёва пресс-служба «Нефтехимика» на официальном сайте.

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