Нападающий «Нефтехимика» Селезнёв оценил победную игру с «Амуром»

Нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв отметил хорошие моменты в матче с «Амуром», где нижнекамской команде удалось выиграть со счётом 4:1.

– Хороший боевой матч. Было много большинства, надо их реализовывать. В целом было много моментов, которыми нужно пользоваться. Тогда получится более спокойно одержать победу.

– Как думаешь, какой момент стал переломным в этой игре?

– Хорошо провели второй период, забили два гола. И, конечно, гол в большинстве, Булат хорошо забил.

– В третьем периоде «Амур» забросил шайбу, которую в итоге отменили. Что происходило на скамейке во время просмотра?

– Да ничего, все были спокойны, верили в нашего видеооператора. Он хорошо сработал, молодец, — приводит слова Селезнёва пресс-служба «Нефтехимика» на официальном сайте.