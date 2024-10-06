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«Айлендерс» выставил на драфт отказов Энгвалля, контракт которого рассчитан до 2030 года

«Айлендерс» выставил на драфт отказов Энгвалля, контракт которого рассчитан до 2030 года
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» выставил на драфт отказов НХЛ шведского нападающего Пьера Энгвалля, чей контракт рассчитан до 2030 года.

Всего на драфт отказов НХЛ выставлено 60 игроков от разных североамериканских клубов. Полной список имён представил на своей странице в соцсети Х инсайдер Эллиотт Фридман.

Энгвалль в 2023 году заключил семилетний контракт со средней зарплатой $ 3 млн в год. В сезоне-2022/2023 «Нью-Йорк» обменял шведа у «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в третьем раунде драфта 2024 года.

В минувшем сезоне швед провёл 74 матча в составе «Айлендерс», он заработал 28 очков, забросив 10 шайб и сделав 18 голевых передач. За пять сезонов в НХЛ Энгвалль не набирал больше 35 очков.

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