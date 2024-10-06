Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что команде не хватает мастерства, несмотря на то что в составе есть мастеровитые хоккеисты. Сегодня, 6 октября, динамовцы проиграли «Сочи» со счётом 2:3.

— Много бросаем, немного прошлая игра как-то сказывается. Перебросали, но пустота в атаке. Нет такого, чтобы под воротами закрыть вратаря. Ребята старались, владели инициативой. Второй период хороший, но всего одна вымученная шайба. Хороший гол, там закрыли. Всё-таки в атаке нам надо получше сыграть.

– Говорите про реализацию, но всё же были некоторые изменения в звеньях, в атакующей линии. На ваш взгляд, чего не хватает «Динамо», чтобы вновь начать много забивать?

– Мастерства. У нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пропали. У нас есть преимущество, но тут нужно забить рабочие голы. Где-то под воротами сыграть. К сожалению, у нас немного пустовато. Гол надо заслужить. Реализация ушла и будет приходить с тележным скрипом, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.