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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что команде не хватает мастерства, несмотря на то что в составе есть мастеровитые хоккеисты. Сегодня, 6 октября, динамовцы проиграли «Сочи» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Тянулин (Попов, Грэм) – 08:52 (5x5)     1:1 Денисов (Мороз, Пышкайло) – 12:49 (5x5)     2:1 Попов (Криштоф, Тянулин) – 17:12 (5x3)     3:1 Венгрыжановский (Криштоф, Тимашов) – 35:07 (5x5)     3:2 Лайл (Мороз) – 37:07 (5x5)    

— Много бросаем, немного прошлая игра как-то сказывается. Перебросали, но пустота в атаке. Нет такого, чтобы под воротами закрыть вратаря. Ребята старались, владели инициативой. Второй период хороший, но всего одна вымученная шайба. Хороший гол, там закрыли. Всё-таки в атаке нам надо получше сыграть.

– Говорите про реализацию, но всё же были некоторые изменения в звеньях, в атакующей линии. На ваш взгляд, чего не хватает «Динамо», чтобы вновь начать много забивать?
– Мастерства. У нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пропали. У нас есть преимущество, но тут нужно забить рабочие голы. Где-то под воротами сыграть. К сожалению, у нас немного пустовато. Гол надо заслужить. Реализация ушла и будет приходить с тележным скрипом, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

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