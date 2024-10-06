«Детройт» выставил на драфт отказов Джастина Холла с кэпхитом $ 3,4 млн

«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов канадского хоккеиста Джастина Холла, соглашение с которым рассчитано до 2026 года, а кэпхит составляет $ 3,4 млн.

Всего на уэйвере выставлено 60 игроков от разных североамериканских клубов. Полный список имён представил на своей странице в соцсети Х инсайдер Эллиотт Фридман.

До подписания контракта с «Детройтом» в июле 2023 года американец выступал в НХЛ только за «Торонто». За шесть сезонов в канадском клубе он набрал максимум 23 очка в 69 матчах. После перехода в американскую команду 32-летний защитник участвовал в 38 встречах, где смог записать на свой счёт только пять голевых передач.