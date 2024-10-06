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Главный тренер «Сочи» Зубов прокомментировал удивительную реализацию в матче с минчанами

Главный тренер «Сочи» Зубов прокомментировал удивительную реализацию в матче с минчанами
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов объяснил хорошую реализацию команды в победном матче с минским «Динамо» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Тянулин (Попов, Грэм) – 08:52 (5x5)     1:1 Денисов (Мороз, Пышкайло) – 12:49 (5x5)     2:1 Попов (Криштоф, Тянулин) – 17:12 (5x3)     3:1 Венгрыжановский (Криштоф, Тимашов) – 35:07 (5x5)     3:2 Лайл (Мороз) – 37:07 (5x5)    

– Ребята сконцентрировались на тех моментах, которые они создали. Где-то проявили хладнокровие. Хорошо, что забили третий гол, который дал хоть какое-то преимущество. Удержали это преимущество, чему мы рады.

– Насколько влияют ментально на команду вот эти 26 заблокированных бросков? Это показатель того, что бьются всем составом. Будет ли это качество продвигать команду выше по турнирной таблице?
– Мы будем надеяться. У нас идёт домашняя серия, впереди два очень важных матча, и эти три победы, которые мы одержали у себя на льду дома, несомненно, придадут ребятам дополнительных сил и эмоций, — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

Отметим, что по итогам встречи сегодня, 6 октября, на счету у минского «Динамо» 92 броска, из них 43 в створ. У «Сочи» 13 в створ и три заброшенные шайбы.

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