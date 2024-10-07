Новый контракт Шестёркина будет с кэпхитом $ 10,5 млн — Sportskeeda

В издании Sportskeeda предположили, что новый контракт российского голкипера, играющего в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», Игоря Шестёркина будет с кэпхитом $ 10,5 млн.

«Хотя точные детали неясны, ожидается, что контракт составит более $ 10,5 млн за сезон», — написано в статье.

Ранее инсайдер НХЛ Молли Уокер сообщала, что Шестёркин при подписании нового контракта попросит у «Рейнджерс» зарплату около $ 12 млн в год, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.