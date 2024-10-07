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«Он не наш спаситель». Главный тренер «Филадельфии» Торторелла — о Матвее Мичкове

«Он не наш спаситель». Главный тренер «Филадельфии» Торторелла — о Матвее Мичкове
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла объяснил, что Матвея Мичкова ещё необходимо учить.

«Он не наш спаситель, он 19-летка. Ему ещё предстоит развиваться и становиться лучше… Он хоккеист. Это лучший комплимент, который я могу сделать ему», — сказал Торторелла в эпизоде клубного сериала «Стандарт».

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи» и заработал 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи.

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