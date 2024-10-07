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«Колорадо» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим

«Колорадо» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим
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Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Никитой Прищеповым.

20-летний Прищепов был выбран «Колорадо» в седьмом раунде (217-й в общем зачете) драфта НХЛ 2024 года.
В прошлом сезоне Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) Прищепов принял участие 63 матчах, в которых записал в свой актив 67 (22+45) очков.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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