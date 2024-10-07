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«Тампа» сообщила о повторном переносе матча с «Нэшвиллом» из-за урагана

«Тампа» сообщила о повторном переносе матча с «Нэшвиллом» из-за урагана
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила о переносе предсезонного матча НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» из-за подготовки региона к урагану.

Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Нэшвилл Предаторз», первоначально перенесенная с 27 сентября из-за последствий урагана «Хелен», отменена в связи с подготовкой региона Тампа-Бэй к урагану «Милтон», — говорится в заявлении команды.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Тампа» проведёт 12 октября с «Каролиной Харрикейнз».

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