«Вашингтон» выставил на драфт отказов вратаря

«Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов вратаря Хантера Шепарда. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Если голкипер не сможет найти себе новый клуб, то он продолжит карьеру в фарм-клубе «столичных» «Херши Бэрс».

Напомним, в первом матче сезона-2024/2025 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерс Дэвилз».

В минувшем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места турнирной таблицы Восточной конференции, набрав в 82 матчах 91 очко.

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