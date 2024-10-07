Илья Сорокин рассказал, что работает над своей психологией на тренировках после операции

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, над каким аспектом работает на тренировках после операции.

«Я ничего не могу изменить. Поэтому я работаю, не проводя предсезонных игр. Я пытаюсь проделать большую умственную работу, используя этот момент, чтобы поработать над своей психологией. Ты пытаешься вернуть свой темп. Ты можешь определить его на тренировках. Для этого тебе не нужна игра. Хорошо, что я сталкиваюсь с большим количеством бросков. Иногда я понимаю, что мне нужно сделать ход раньше или позже. Чем больше я тренируюсь, тем лучше себя чувствую», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что 29-летний вратарь перенёс операцию на спине.

Всего в НХЛ Сорокин провёл 192 матча, в среднем отразив 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,54.

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