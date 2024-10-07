Романов из «Айлендерс» ответил на вопрос о вылете из первого раунда плей-офф в том сезоне

24-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о причине вылета команды из первого раунда плей-офф в минувшем сезоне.

— Вылет в первом раунде плей-офф прошлого сезона от «Каролины» — большое разочарование?

— Разумеется, мы рассчитывали на большее, хотели пройти дальше. При том, что «Каролину» в последнее время можно назвать очень неудобным для нас соперником. За те два года, что я играю с «Айлендерс», у нас всегда с «Каролиной» напряжённые матчи. При этом считаю, что в прошедшем плей-офф почти всю серию мы на равных играли. Ни в чём вроде не уступали, но постоянно проигрывали в мелочах. Причём постоянно была какая-то непруха — то пропускаем нелепые голы, то не реализовываем свои моменты в атаке, а у них вратарь всё тащит. Обидно, в общем. Но ничего не поделаешь. Тут никаких оправданий быть не может. Раз проигрывали в этих мелочах — значит, были слабее, нужно прибавлять теперь, чтобы в новом сезоне выступить лучше, — приводит слова Романова «Известия».

Напомним, первую игру нынешнего сезона «Айлендерс» проведут 11 октября дома с «Ютой» из Софт-Лейк-Сити.