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Игрок «Айлендерс» Романов высказался о работе с тренером Патриком Руа

Игрок «Айлендерс» Романов высказался о работе с тренером Патриком Руа
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24-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал об опыте работы с Патриком Руа.

— В январе по ходу прошлого сезона главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» стал легендарный вратарь Патрик Руа. Как с ним вам работается?
— Очень здорово. Он старается, чтобы мы не боялись атаковать, не зацикливались на обороне. И мы с его приходом стали больше забивать. Нас прорвало, произошла серия из нескольких побед. Мы раскрепостились. Руа стал передавать нам психологию победителя. Патрик как вратарь провёл выдающуюся карьеру и знает, как побеждать. Поэтому ему даже не надо было ничего дополнительно говорить — все и так слушали каждое его слово и старались выполнять его требования. Его авторитет очевиден для каждого хоккеиста, и мы старались не подвести Руа, — приводит слова Романова «Известия».

Напомним, первую игру нынешнего сезона «Айлендерс» проведут 11 октября дома с «Ютой» из Софт-Лейк-Сити.

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