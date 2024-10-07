Генменеджер «Айлендерс» объявил, что Цыплаков начнёт сезон в основном составе команды

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло объяснил помещение нападающего Пьера Энгвалля на драфт отказов, чей контракт рассчитан до 2030 года, и заявил, что его место в основном составе команды займёт российский форвард Максим Цыплаков.

«Это форвард для топ-6 или топ-9, а там у нас будет играть Максим Цыплаков, который заслужил это место. Не то чтобы Энгвалль сделал что-то не так, но он фактически потерял работу на данном этапе. Мы не видим его в нижних звеньях», – цитирует Ламорелло Newsday.

Сообщается, что клуб будет искать варианты обмена Энгвалля. Шведский форвард в 2023 году заключил семилетний контракт со средней зарплатой $ 3 млн в год.