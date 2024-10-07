Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии официального сайта НХЛ. 16 журналистов провели голосование, в котором каждый из них назвал пятёрку претендентов на приз хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Макдэвид получил 66 баллов при 11 первых местах. Второе место занял действующий обладатель приза Натан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, два первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс («Торонто», 28, одно первое место) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 28, одно первое место).

За ними следуют Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Александр Барков («Флорида»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Коннор Бедард («Чикаго»).