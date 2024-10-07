В «Торонто» рассказали о ходе переговоров по новому контракту с Митчеллом Марнером

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг высказался о переговорах с нападающим Митчеллом Марнером.

«Марнер – отличный игрок и звезда этой лиги, которых обычно критикуют больше, чем других. К сожалению, мы не смогли договориться с ним о новом контракте в прошлом сезоне. Митч завершал сезон с растяжением связок голеностопа. Ему не нужно делать что-то необычное, ему просто нужно быть самим собой, потому что он великолепный игрок. Таких хоккеистов, как он, очень мало в НХЛ. Он может одинаково потрясающе атаковать и обороняться.

Мы ведём переговоры по новому контракту, но пока нам нечего сообщить. На данный момент Митчелл сосредоточен на хорошем старте нового сезона. Мы сильно на него рассчитываем, он восстановился от травмы, и мне не терпится увидеть его в деле», – цитирует Треливинга TSN.