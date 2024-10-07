«Ак Барс» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 7 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Встреча начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом матче «Ак Барс» прервал свою семиматчевую победную серию, уступив «Амуру» со счётом 1:2. «Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» со счётом 4:0.
На данный момент «Ак Барс» расположился на третьем месте в таблице Восточной конференции, «Сибирь» занимает пятую строчку в таблице Востока.