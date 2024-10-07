«Безумно рад, что остаюсь». Свейман поделился эмоциями от нового контракта с «Бостоном»

Американский голкипер Джереми Свейман поделился эмоциями от нового контракта с «Бостоном». Стороны заключили новое восьмилетнее соглашение на $ 66 млн с кэпхитом $ 8,25 млн.

«Я не могу представить себя более счастливым, чем сейчас. Лет 10-15 назад я никогда бы не поверил, что такое возможно. Я безумно рад тому, что остаюсь в «Бостоне» ещё на восемь лет.

Переговоры о новом контракте всегда поселяют демонов в твоей голове, ведь нужно, чтобы много сложилось. Но я был уверен, что сделаю всё возможное, чтобы остаться в Бостоне, ведь моё сердце принадлежит ему. Руководство клуба было солидарно со мной, ведь мы вместе хотим выиграть Кубок Стэнли. Это моя главная мотивация и конечная цель. Я верю, что наша команда будет претендовать на трофей ещё много лет», – цитирует Свеймана пресс-служба клуба.