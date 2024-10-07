«Флорида» отменила церемонию вручения чемпионских колец из-за непогоды. Это решение было принято «из-за осторожности» в связи с надвигающимися последствиями урагана «Милтон». Недавний шторм ввёл чрезвычайное положение в нескольких округах Флориды, включая округа Бровард, Палм-Бек и Майами-Дейд.

«Поскольку это мероприятие потребует ресурсов от служб быстрого реагирования и поставщиков услуг, мы приняли трудное решение отменить нашу церемонию вручения чемпионских колец из-за осторожности за безопасность всех участников. Вместо этого мы будем раздавать наши чемпионские кольца в частном порядке. Вместе с государственными и местными органами власти мы внимательно следим за ситуацией», — цитирует президента «Пантерз» Мэтта Колдуэлла пресс-служба клуба.

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» в семи матчах.