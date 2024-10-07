Известный тренер Андрей Назаров оценил важность вратарского вопроса в современном хоккее и КХЛ и поздравил президента России Владимира Путина с 72-летием.

«В современном хоккее важность вратаря очень велика. Мы видим: когда голкипер играет не так, как от него ожидали, проблемы начинаются даже у топ-клубов. Сколько бы ты ни забивал, но если нет надёжности на последнем рубеже, то решить большие задачи будет проблематично, если не сказать более громко. В целом же сезон в КХЛ проходит ярко, неожиданных результатов стало больше.

Помимо насыщенного игрового дня, сегодня свой день рождения празднует наш национальный лидер и главный хоккейный капитан, президент России Владимир Владимирович Путин. Вся практически 150-миллионная армия болельщиков поздравляет президента. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. У нас самый целеустремлённый и лучший лидер в мире. Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.