Главный тренер СКА Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с 72-летием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с 72-летием и отметил его вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

«Сегодня 72-й день рождения отмечает наш лидер, капитан всех россиян Владимир Владимирович Путин! С радостью поздравляю его с праздником! Владимир Владимирович — настоящий спортсмен, который всегда бьётся за победу до конца, ему не чужд командный дух, он настоящий вожак и капитан. Только благодаря усилиям Владимира Путина Россия смогла принять Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, чемпионаты мира по хоккею.

Огромное Вам спасибо, Владимир Владимирович, за нашу жизнь, за наши общие успехи и победы! Долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости каждый день и пусть сбываются все Ваши планы! Ваши победы — это победы России!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея.