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Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Гру покоряет КХЛ, Заварухин неожиданно угодил в кризис

Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Гру покоряет КХЛ, Заварухин неожиданно угодил в кризис
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (9)Бенуа Гру«Трактор»
2 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
3 (16)Андрей Разин«Металлург»
4 (1)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
5 (5)Андрей Козырев«Северсталь»
6 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
7 (7)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
8 (3)Алексей Жамнов«Спартак»
9 (8)Роман РотенбергСКА
10 (15)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
11 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
12 (21)Сергей ЗубовХК «Сочи»
13 (14)Алексей Кудашов«Динамо» М
14 (4)Николай Заварухин«Автомобилист»
15 (6)Илья ВоробьёвЦСКА
16 (12)Леонид Тамбиев«Адмирал»
17 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
18 (18)Павел Десятков«Витязь»
19 (19)Михаил Кравец«Куньлунь»
20 (17)Олег Браташ«Лада»
21 (23)Сергей Звягин«Авангард»
22 (22)Андрей Мартемьянов«Амур»
23 (20)Вячеслав Буцаев«Барыс»
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