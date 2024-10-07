Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Гру покоряет КХЛ, Заварухин неожиданно угодил в кризис

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (9) Бенуа Гру «Трактор» 2 (2) Игорь Никитин «Локомотив» 3 (16) Андрей Разин «Металлург» 4 (1) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 5 (5) Андрей Козырев «Северсталь» 6 (11) Игорь Ларионов «Торпедо» 7 (7) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 8 (3) Алексей Жамнов «Спартак» 9 (8) Роман Ротенберг СКА 10 (15) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 11 (10) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 12 (21) Сергей Зубов ХК «Сочи» 13 (14) Алексей Кудашов «Динамо» М 14 (4) Николай Заварухин «Автомобилист» 15 (6) Илья Воробьёв ЦСКА 16 (12) Леонид Тамбиев «Адмирал» 17 (13) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 18 (18) Павел Десятков «Витязь» 19 (19) Михаил Кравец «Куньлунь» 20 (17) Олег Браташ «Лада» 21 (23) Сергей Звягин «Авангард» 22 (22) Андрей Мартемьянов «Амур» 23 (20) Вячеслав Буцаев «Барыс»