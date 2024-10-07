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Игорь Шестёркин и Никита Кучеров попали в топ-10 игроков по версии NHL Network

Игорь Шестёркин и Никита Кучеров попали в топ-10 игроков по версии NHL Network
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Официальный сайт НХЛ представил топ лучших игроков с первого по 10-е место по версии NHL Network. В десятку лучших игроков лиги вошли два россиянина — вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин и нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Российский голкипер занял шестое место, а форвард расположился на седьмом. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан лучшим игроком НХЛ.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
2. Натан Маккиннон («Колорадо»).
3. Остон Мэттьюс («Торонто»).
4. Кейл Макар («Колорадо»).
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
6. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
8. Александр Барков («Флорида»).
9. Мэттью Ткачук («Флорида»).
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

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