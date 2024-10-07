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Матч с «Ак Барсом» станет для Сергея Широкова 1000-м в чемпионатах страны

Матч с «Ак Барсом» станет для Сергея Широкова 1000-м в чемпионатах страны
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Капитан «Сибири» Сергей Широков проведёт свой 1000-й матч в чемпионатах России. Нападающий примет участие в предстоящей игре с «Ак Барсом». Матч пройдёт сегодня, 7 октября, в Казани и начнётся в 19:00 мск.

Матч «Ак Барс» — «Сибирь» 7 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

«1000 матчей — выдающееся достижение! Вручили с утра нашему кэпу тематическую футболку, в которых команда сегодня проведёт весь день», — сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Широков провёл в Суперлиге 178 матчей с учётом плей-офф. В КХЛ на счету 38-летнего форварда 821 матч с учётом плей-офф. Всего за 999 матчей в Суперлиге и КХЛ Широков набрал 618 очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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