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КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов пятой недели в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший три победы в трёх матчах с 96,97% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,00. В матче с ЦСКА (7:0) Набоков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+5» и одной победной шайбой в матче с московским «Динамо».

Лучшим нападающим признан Никита Михайлис («Металлург»), набравший 7 (4+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Егор Заврагин (ХК «Сочи»), одержавший две победы в двух матчах недели с 97,47% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,00. В матче с «Северсталью» Заврагин сыграл «на ноль».

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