Роман Ротенберг по числу побед в СКА уступает лишь двум легендарным тренерам

Сегодняшний матч с «Локомотивом» станет для Романа Ротенберга 200-м в качестве главного тренера СКА. Накануне этого юбилея число побед петербургского клуба с Ротенбергом у руля достигло отметки 133. Больше – только у легендарных Николая Пучкова (193) и Бориса Михайлова (238).

«Пусть все игры будут яркими, со 100-процентной самоотдачей команды – и, без сомнения, новые победы не заставят себя ждать. Поздравляем и ждём отличного хоккея сегодня!» — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

Напомним, 4 января 2022 года решением Совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера. Матч с «Локомотивом» пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.