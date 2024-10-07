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Евгений Артюхин оценил шансы Максима Шабанова и Данила Аймурзина заиграть в НХЛ

Евгений Артюхин оценил шансы Максима Шабанова и Данила Аймурзина заиграть в НХЛ
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Экс-форвард клубов Континентальной хоккейной лиги Евгений Артюхин оценил шансы нападающего «Трактора» Максима Шабанова и форварда «Северстали» Данила Аймурзина заиграть в НХЛ. Обоими хоккеистами интересовался «Эдмонтон Ойлерз».

«Я считаю, что оба хоккеиста могут там заиграть. Наверное, у Шабанова чуть больше шансов за счёт того, что он постарше, чуть опытнее. Ему в Национальной хоккейной лиге с ходу будет проще. В его действиях есть стабильность, он — талантливый игрок. Он несколько сезонов играет ярко. Всё это не случайность.

Думаю, отъезд Аймурзина и Шабанова после этого сезона будет зависеть от них. Может, они не хотят играть в НХЛ. Возможно, им здесь комфортнее выступать, всё-таки они не такие габаритные. Но если за океаном есть интерес, то пусть ребята пробуют свои силы», — цитирует Артюхина Legalbet.

В текущем сезоне на счету Шабанова 12 матчей, в которых 24-летний форвард забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. 22-летний форвард Аймурзин провёл 13 игр, в которых забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

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