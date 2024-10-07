Источник: Никита Квартальнов задержан за драку с гендиректором минского «Динамо»

Хоккейный агент и сын главного тренера минского «Динамо» Никита Квартальнов был задержан и помещён в изолятор в одном из отделов милиции в Минске 6 октября, сообщает Tochka.by. Агент может быть арестован на срок до 10 суток.

Сообщается, что Квартальнов-младший ввязался в драку с генеральным директором клуба Артёмом Каркоцким. Причина конфликта неизвестна. Ранее сообщалось, что Никите Квартальнову запрещён вход в офис «Динамо».

Никита Квартальнов завершил профессиональную карьеру хоккеиста в сезоне-2017/2018 из-за саркомы. Никита является сыном знаменитого тренера Дмитрия Квартальнова, возглавившего минское «Динамо» перед началом сезона-2023/2024.