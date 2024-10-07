Список россиян, пробившихся в основной состав клубов НХЛ в новом сезоне

В ночь на 9 октября начнётся новый сезон-2024/2025 НХЛ. Клубы лиги должны оставить состав из 23 человек, который начнёт новый сезон. Ниже представлен список российских хоккеистов, которые боролись за попадание в основной состав клубов НХЛ и пробились в него.

• Нападающий Иван Мирошниченко начнёт сезон в основном составе «Вашингтона».

• Форвард Николай Коваленко начнёт сезон в основном составе «Колорадо».

• Нападающий Максим Цыплаков начнёт сезон в основном составе «Айлендерс».

• Форвард Матвей Мичков и вратарь Иван Федотов начнут сезон в основе «Филадельфии».

• Нападающий Марат Хуснутдинов начнёт сезон в основном составе «Миннесоты».

• Форвард Василий Подколзин начнёт сезон в основном составе «Эдмонтона».

Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин и форвард «Виннипега» Никита Чибриков ещё не утверждены в основном составе своих клубов, но имеют шансы начать сезон в НХЛ.