Список россиян, пробившихся в основной состав клубов НХЛ в новом сезоне

В ночь на 9 октября начнётся новый сезон-2024/2025 НХЛ. Клубы лиги должны оставить состав из 23 человек, который начнёт новый сезон. Ниже представлен список российских хоккеистов, которые боролись за попадание в основной состав клубов НХЛ и пробились в него.
• Нападающий Иван Мирошниченко начнёт сезон в основном составе «Вашингтона».
• Форвард Николай Коваленко начнёт сезон в основном составе «Колорадо».
• Нападающий Максим Цыплаков начнёт сезон в основном составе «Айлендерс».
• Форвард Матвей Мичков и вратарь Иван Федотов начнут сезон в основе «Филадельфии».
• Нападающий Марат Хуснутдинов начнёт сезон в основном составе «Миннесоты».
• Форвард Василий Подколзин начнёт сезон в основном составе «Эдмонтона».
Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин и форвард «Виннипега» Никита Чибриков ещё не утверждены в основном составе своих клубов, но имеют шансы начать сезон в НХЛ.