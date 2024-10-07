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Тренер «Спартака» Ковалёв: хотелось бы выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне

Тренер «Спартака» Ковалёв: хотелось бы выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне
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Олимпийский чемпион, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина с красно-белыми уже в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Хотелось бы выиграть Кубок Гагарина как тренер. Игроком я его не выиграл, побеждал в чемпионате только с «Динамо» в 1991 и 1992 годах. Мы задрали планку достаточно высоко в прошлом году, и хотелось бы, конечно, уже в этом сезоне выиграть Кубок Гагарина в качестве тренера. Главное для меня — помочь ребятам, чтобы они получали удовольствие от хоккея, и выиграть любую игру. Надо побеждать во всех матчах, которые будут на пути», — цитирует Ковалёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Спартак» провёл 12 матчей, в которых одержал восемь побед и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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