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«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 7 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первом матче ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл СКА со счётом 2:0.

К этой игре ярославцы подошли с пятиматчевой победной серией. СКА за последние три игры победил лишь однажды. На текущий момент «Локомотив» возглавляет общую таблицу КХЛ, СКА занимает третье место в таблице Западной конференции.

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