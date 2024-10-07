«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 7 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет второй матч между командами из шести запланированных в этом сезоне. В первом матче ярославский «Локомотив» на домашней площадке обыграл СКА со счётом 2:0.
К этой игре ярославцы подошли с пятиматчевой победной серией. СКА за последние три игры победил лишь однажды. На текущий момент «Локомотив» возглавляет общую таблицу КХЛ, СКА занимает третье место в таблице Западной конференции.