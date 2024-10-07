Двукратный олимпийский чемпион и легенда ЦСКА Вячеслав Фетисов отреагировал на два поражения ЦСКА подряд с общим счётом 0:11. Армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:7, а в следующей встрече проиграли челябинскому «Трактору» со счётом 0:4.

— Что думаете об игре ЦСКА в последних матчах? Москвичи проиграли две встречи с общим счётом 0:11.

— Бывает на старте сезона со всеми командами. Всё, что могу сказать об этом.

— Стоит ли ЦСКА менять своего главного тренера Илью Воробьёва?

— Не хочу вдаваться в рассуждения, это не моё дело. Там есть кому принимать решения, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.