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Вячеслав Фетисов отреагировал на два поражения ЦСКА подряд с общим счётом 0:11

Вячеслав Фетисов отреагировал на два поражения ЦСКА подряд с общим счётом 0:11
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда ЦСКА Вячеслав Фетисов отреагировал на два поражения ЦСКА подряд с общим счётом 0:11. Армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:7, а в следующей встрече проиграли челябинскому «Трактору» со счётом 0:4.

— Что думаете об игре ЦСКА в последних матчах? Москвичи проиграли две встречи с общим счётом 0:11.
— Бывает на старте сезона со всеми командами. Всё, что могу сказать об этом.

— Стоит ли ЦСКА менять своего главного тренера Илью Воробьёва?
— Не хочу вдаваться в рассуждения, это не моё дело. Там есть кому принимать решения, — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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