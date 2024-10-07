Генменеджер «Бостона» сказал, повлиял ли намёк Нили о $ 64 млн на переговоры со Свейманом

Генменеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини высказался о намёке главного тренера команды Кэма Нили на предлагаемые Джереми Свейману $ 64 млн в контракте.

«Для меня это просто признак того, что обе стороны хотели прийти к соглашению, и в конечном итоге это удалось. Не думаю, что это высказывание как-то сдвинуло ситуацию, потому что у нас в любом случае были сроки.

Это большой день для «Бостон Брюинз» и для Джереми. Мы рады, что сегодня он уже будет в самолёте с командой», — приводит слова Суини Sportskeeda.

Напомним, незадолго до того как стороны пришли к соглашению, в СМИ появилась фраза Нили, где он намекнул, что у Свеймана есть 64 млн причин, чтобы подписать контракт и играть.

В результате переговоров со Свейманом сумма соглашения составила $ 66 млн.